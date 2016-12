Raiola: ‘Ik ben vanwege Balotelli nog altijd teleurgesteld in Klopp’

Liverpool nam Mario Balotelli in augustus 2014 voor naar verluidt twintig miljoen euro over van AC Milan, maar verder dan vier doelpunten in 28 officiële wedstrijden kwam hij niet in het eerste elftal. Jürgen Klopp had de aanvaller vervolgens niet meer nodig en dus werd de 26-jarige Balotelli in augustus jongstleden transfervrij uitgeleide gedaan naar OGC Nice.

Mino Raiola vindt niet dat Klopp netjes is omgegaan met Balotelli, zo vertelt hij in een interview met talkSPORT: “Ik wist dat het eruit zou komen”, zegt de zaakwaarnemer over de huidige prestaties van zijn cliënt in de Ligue 1. “Ik ben nog altijd teleurgesteld in Klopp omdat hij hem geen kans heeft gegeven. Mario laat nu zien wat hij kan.”

“Hij kijkt nu vooruit en niet meer achteruit. Hij gaat verder”, aldus Raiola, die eraan toevoegt dat Balotelli op een dag nog wel eens terug kan keren in de Premier League. “Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. We hebben eerder gesprekken gevoerd met een aantal Engelse clubs, maar het is nu nog te vroeg om daarover te spreken.”