‘Als ik fit genoeg ben, zou ik best nog een jaar door willen gaan’

Sander Duits heeft een aflopend contract bij Go Ahead Eagles, maar de middenvelder is nog niet van plan om een punter achter zijn loopbaan te zetten. De 33-jarige linkspoot vindt dat het ‘best lekker’ gaat, zo vertelt hij aan De Stentor.

“Het zou mooi zijn als ik op mijn hoogtepunt kan stoppen, maar als ik fit genoeg ben en Go Ahead in de Eredivisie blijft, zou ik best nog een jaar door willen gaan”, aldus Duits, die eerder voor RKC Waalwijk, Almere City FC, De Graafschap en Vitesse speelde. In dienst van Go Ahead staat de teller op 76 wedstrijden.

Het is niet ondenkbaar dat Duits nog eens een buitenlands avontuur aangaat, want de aanvoerder van Kowet liet in zijn tijd bij RKC al weten daar oren naar te hebben: “Ik wil ergens veel geld verdienen”, zei hij in juli 2014 tegen Omroep Brabant.