‘Champions League-club meldt zich voor verbannen Van der Wiel’

Gregory van der Wiel kan zijn rentree maken in de Ligue 1. De 28-jarige rechterverdediger mag vertrekken bij Fenerbahçe en staat volgens onder meer Milliyet en FANATIK in de belangstelling van AS Monaco, dat momenteel deelneemt aan de achtste finale van de Champions League.

Trainer Leonardo Jardim ziet in de 46-voudig international van het Nederlands elftal een geschikte stand-in voor Djibril Sidibé en overweegt dan ook om in januari een bod uit te brengen met de Monegasken. Het contract van Van der Wiel loopt nog drieënhalf jaar door.

De Turkse media melden dat de vervanger voor Van der Wiel ook al klaar staat bij De Gele Kanaries. Het gaat om de 27-jarige Aldo Corzo van Municipal en de nationale ploeg van Peru; hij heeft reeds bevestigd in de belangstelling te staan van de club uit Kadiköy.