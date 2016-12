‘Cruijff laat oog vallen op felbegeerde Büttner’

Alexander Büttner is met Dynamo Moskou in gesprek over een contractontbinding en heeft al laten weten terug te willen keren naar West-Europa. De kans is echter ook aanwezig dat de linksback zijn loopbaan vervolgt bij Maccabi Tel Aviv.

De 27-jarige Büttner staat volgens Walla in de belangstelling van de huidige nummer twee van Israël en het is aan sportief directeur Jordi Cruijff om een oordeel over de verdediger te vellen. De bovengenoemde website voegt eraan toe dat Büttner bij Maccabi in ieder geval niet zoveel kan verdienen als hij in Rusland doet.

Büttner liet zondagmiddag bij monde van zaakwaarnemer Aleksander Bursac aan Voetbal International al weten dat enkele clubs uit de Eredivisie naar hem geïnformeerd hebben. “Vitesse is één van die clubs, maar er zijn meer clubs uit de Eredivisie die gebeld hebben.” Dynamo zal het einde van de samenwerking met Büttner waarschijnlijk eerdaags bekendmaken.