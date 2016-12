Bayern laat Amerikaans international naar gevallen grootmacht vertrekken

Julian Green zal in de toekomst niet meer in het shirt van Bayern München te bewonderen zijn. De achtvoudig Amerikaans international maakt per direct de overstap naar het in de 2. Bundesliga uitkomende VfB Stuttgart, zo hebben die Schwaben via de officiële kanalen bekend gemaakt.

De 21-jarige Green maakte sinds 2009 deel uit van de jeugdopleiding van der Rekordmeister en gold lange tijd als een groot talent. In het seizoen 2014/15 speelde hij op huurbasis voor Hamburger SV en in de voorbereiding op het huidige seizoen leek het erop dat hij de kans zou krijgen van Carlo Ancelotti. Tot nu toe komt hij er echter niet echt aan te pas in de hoofdmacht van Bayern en Green lijkt nu eieren voor zijn geld te kiezen door naar het vorig seizoen gedegradeerde Stuttgart te verkassen.

Green stond nog tot aankomende zomer onder contract bij Bayern, waardoor de Duitse grootmacht naar verluidt genoegen heeft genomen met een afkoopsom van een kleine miljoen euro. De aanvaller tekent in Stuttgart een contract met een looptijd tot 2019.