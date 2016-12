Update: BMG handelt snel en stelt opvolger Schubert aan tot medio 2019

André Schubert is niet langer de trainer van Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen maken woensdagochtend bekend dat de samenwerking met de 45-jarige Duitser is verbroken en dat zij zo snel mogelijk op zoek gaan naar een vervanger.

“We hebben de afgelopen dagen veel gesprekken gevoerd, hebben de wedstrijden geanalyseerd en zijn samen met André tot de conclusie gekomen dat het voor beide partijen beter is om de samenwerking stop te zetten”, aldus sportief directeur Max Eberl op de officiële website van de huidige nummer veertien van de Bundesliga.

Schubert volgde in september 2015 de ontslagen Lucien Favre op bij Mönchengladbach en kreeg twee maanden later een vaste aanstelling. Hij verlengde in september jongstleden nog zijn tot medio 2017 doorlopende contract met twee jaar, maar die tijd zit Schubert dus niet uit. Mönchengladbach verloor dinsdag met 1-2 van VfL Wolfsburg.

Update 22 december 11.41 uur – BMG handelt snel en stelt opvolger Schubert aan tot medio 2019

Borussia Mönchengladbach heeft een dag na het ontslag van André Schubert een vervanger gevonden. Dieter Hecking is aangesteld bij de nummer veertien van de Bundesliga. De club heeft donderdag bekendgemaakt dat hij een contract heeft getekend tot de zomer van 2019. Eerder was Hecking onder meer training van VfL Wolfsburg en Hannover 96. Als speler speelde Hecking tussen 1983 en 1985 bij de club waar hij nu trainer wordt.