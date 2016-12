Go Ahead Eagles wacht nog steeds op twee betalingen uit Turkije

Go Ahead Eagles zit al bijna een jaar te wachten op geld van Kayserispor, zo meldt de Stentor woensdag. De Süper Lig-club is de Deventer club nog geld verschuldigd inzake de transfer van Deniz Türüc, die medio 2015 van club wisselde.

Kayserispor betaalde de eerste termijn van de transfer zonder problemen, zo schrijft het regionale dagblad. Het was de bedoeling dat de Turkse club eind 2015 de tweede en begin 2016 de derde en tevens laatste termijn zou betalen, maar Go Ahead Eagles zit nog altijd op een bedrag van in totaal 120.000 euro te wachten.

Er loopt al geruime tijd een door Go Ahead Eagles aangespannen procedure bij de UEFA, na zelf al diverse aangetekende brieven naar Kayserispor te hebben verstuurd. Voorzittter Edwin Lugt gaat ervan uit dat Kayserispor nog dit seizoen door de Europese bond wordt gedwongen om te betalen.