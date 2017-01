Update: NEC en verbannen Owusu-Abeyie per direct uit elkaar

De wegen van NEC en Sam Lundholm gaan scheiden. De 22-jarige aanvaller werd twee maanden geleden door trainer Peter Hyballa verbannen naar het tweede elftal. Sindsdien speelde de Zweed geen minuut meer in de hoofdmacht van de Nijmegenaren en mag hij uitkijken naar een nieuwe club.

Lundholm kwam vorig jaar over van AIK Solna. In zijn eerste seizoen kwam hij tot negen invalbeurten, dit seizoen slechts vier. "Hij zit op een zijspoor, dat is duidelijk. Dat is niet goed voor hem en voor de club", zegt technisch manager Edwin de Kruijff tegen Omroep Gelderland. "Dus het is wenselijk om te kijken of hij ergens anders heen kan. Maar we moeten nog met hem en zijn zaakwaarnemer in gesprek."

De Kruijff laat in het midden of ook Quincy Owusu-Abeyie mag vertrekken bij NEC. De aanvaller werd onlangs uit de selectie gezet ‘na een opeenstapeling van incidenten’. Op korte termijn volgt er een gesprek met de aanvaller, die een prestatiecontract heeft bij NEC.

Update 2 januari 20.45 uur – NEC en verbannen Owusu-Abeyie per direct uit elkaar

NEC en Quincy Owusu-Abeyie zijn per direct uit elkaar. Het contract van de aanvaller, dat tot medio 2017 doorliep, is ontbonden. De dertigjarige buitenspeler was eind vorig jaar uit de selectie gezet wegens disciplinaire redenen. Owusu-Abeyie kwam voor de winterstop twaalf wedstrijden in actie in de Eredivisie.