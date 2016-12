Update: PSV-aanvaller enkele weken uitgeschakeld door knieblessure

Siem de Jong heeft in de wedstrijd tegen Ajax een scheurtje in zijn lies opgelopen. De aanvallende middenvelder van PSV staat hierdoor vier tot zes weken aan de kant. Het is een nieuwe tegenvaller voor de huurling van Newcastle United, die het hele kalenderjaar al veel te maken had met blessureleed. Ook voor Jürgen Locadia was er slecht nieuws

De Jong kwam tegen zijn oude club als invaller binnen de lijnen en was tien minuten voor tijd trefzeker. De ex-Ajacied gaf direct na de wedstrijd aan dat hij geblesseerd was geraakt en hij zei al te vrezen dat het ernstig was. PSV meldt dinsdag dat hij vier tot zes weken niet inzetbaar is. Héctor Moreno en Jetro Willems vielen geblesseerd uit tegen Ajax. De hamstringblessure van Moreno valt mee en verwacht wordt dat hij na de feestdagen de training weer kan hervatten. Willems heeft een aangepast trainingsschema gekregen nadat hij zondag last kreeg van duizelingen.

Op weg naar zijn rentree heeft Locadia een knieblessure opgelopen. De aanvaller, die bijna hersteld was van een liesblessure, wordt de komende dagen onderzocht om te kijken of er schade aan het gewricht is ontstaan.

Jürgen Locadia heeft woensdag een kijkoperatie aan zijn rechterknie ondergaan en zal in de winterstop doorgaan met zijn revalidatie, zo heeft PSV via de officiële kanalen laten weten. De aanvaller, die op de weg terug van een liesblessure een kwetsuur aan zijn knie opliep, hoopt ergens in januari weer op het trainingsveld te kunnen verschijnen.