Update: Topscorer van De Graafschap hakt knoop door en vertrekt

De Graafschap moet rekening houden met een vertrek van topscorer Piotr Parzyszek. De Poolse aanvaller is met dertien doelpunten in negentien wedstrijden flink op dreef en dit heeft de interesse gewekt van FC Utrecht en VfL Bochum.

Parzyszek ziet een overstap wel zitten. “Elke speler heeft ambitie, natuurlijk zou ik ervoor open staan. Als ik in de winterstop een stap zou maken, dan wel een met een achterliggende gedachte”, vertelt hij in gesprek met Regio8. Drie jaar geleden verliet hij De Graafschap ook al; destijds koos Parzyszek voor Charlton Athletic. “En ik ga niet weer zomaar voor het geld weg.”

“Maar het is altijd leuk om te horen dat clubs voor je op de tribune zitten”, vervolgt hij. “Het zijn interessante clubs en de 2. Bundesliga of de Eredivisie is een goede vervolgstap, maar ik moet het eerst maar zien. Ik ga er pas iets over zeggen als het echt is.”

Update 4 maart 07.40 uur - Topscorer van De Graafschap hakt knoop door en vertrekt

Piotr Parzyszek gaat De Graafschap verlaten. De aanvaller heeft een aflopend contract en laat aan Omroep Gelderland weten dat hij dat niet gaat verlengen. Hij vindt het tijd voor ‘een stap hogerop’: “Ik ben nu 23, ben een aantal jaren geleden naar Engeland gegaan en hier weer teruggekomen. Op bepaalde vlakken kan ik mij nog verder ontwikkelen. Daar zijn mooie clubs voor waar ik hopelijk mijn doelen kan bereiken.” De Nederlandse Pool scoorde dit seizoen al achttien keer voor de club uit Doetinchem.