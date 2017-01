Update: Koeman mist aankoop van 29 miljoen euro mogelijk heel 2017

Yannick Bolasie staat een tijd lang buitenspel. De aanvaller van Everton liep zondag een ernstige knieblessure op in de wedstrijd tegen Manchester United (1-1) en moet volgens zijn club geopereerd worden. De exacte duur van zijn afwezigheid is nog onbekend, maar de Afrika Cup van januari 2017 is niet meer realistisch voor Bolasie.

De Daily Mirror rekent erop dat de zomeraankoop minstens twee maanden in de lappenmand zit. Ronald Koeman moest de Congolees halverwege de tweede helft naar de kant halen op Goodison Park. De Nederlander bracht Enner Valencia binnen de lijnen en uiteindelijk boekte Everton een 1-1 remise.

Everton telde in augustus naar schatting 29 miljoen euro neer om Bolasie over te nemen van Crystal Palace. De 27-jarige technicus tekende een contract tot en met de zomer van 2021. Sinds zijn komst kwam Bolasie tot dertien competitieduels voor Everton, waarin hij eenmaal tot scoren kwam.

Update 4 januari 20.37 uur - Koeman mist aankoop van 29 miljoen euro mogelijk heel 2017

Het voetbaljaar 2017 zit er voor Yannick Bolasie mogelijk al op voordat het is begonnen. De zomeraankoop van 29 miljoen euro liep begin december een zware knieblessure op in de wedstrijd tegen Manchester United (1-1). Hij moest onder het mes en destijds werd gevreesd voor een absentie van zo'n twee maanden. Ronald Koeman meldt bij de BBC dat de schade veel groter is. "Het duurt ongeveer elf tot twaalf maanden voordat hij terug is. Het is een grote teleurstelling, maar hij zal terugkeren", verzekert Koeman.