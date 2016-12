Update: Schade valt mee voor Lulic na racistische opmerking

De Derby della Capitale tussen Lazio en AS Roma was zondag heetgebakerd als altijd. Zo zorgde een actie van Kevin Strootman, die scoorde en daarna water in het gezicht van Lazio-reserve Dario Cataldi spoot, voor ophef. Na afloop is Senad Lulic met vernederende opmerkingen de meest besproken speler.

Na de nederlaag (AS Roma won met 0-2) haalde Lulic voor de camera van Sport Mediaset hard uit naar AS Roma-verdediger Antonio Rüdiger. “We verloren de wedstrijd door individuele fouten, dat mag niet gebeuren in een derby. In de eerste helft hadden we moeten scoren, dan was het een andere wedstrijd geworden.”

“Als je van die grote fouten maakt, verlies je wedstrijden”, gaat Lulic verder, voor zich te richten op Rüdiger. “Voor de wedstrijd bezigde Rüdiger stoere woorden, alsof hij een superstar is. Nog maar twee jaar geleden verkocht hij sokken en schoenen in Stuttgart. Het is echter niet zijn fout, zijn omgeving maakt van hem de onbeleefde man die hij is. Hij heeft geen manieren geleerd." Lulic weigerde zijn racistische opmerkingen terug te nemen. "Ik heb gezegd wat ik denk."

Update 4 december 19.35 uur - Lazio biedt excuses aan: ‘Ging te ver, maar laten we het niet opblazen’

Senad Lulic zei zondag na de wedstrijd tussen Lazio en AS Roma (0-2) dat Antonio Rüdiger twee jaar geleden nog gordels en sokken verkocht in Stuttgart. Lulic doelde op een straatverkoper, maar de verdediger van Lazio neemt niets terug van zijn racistische opmerkingen. Zijn club doet dat wel. “De club baalt van de uitspraken en de manier waarop ze geïnterpreteerd zijn. Namens de club bied ik excuses aan. Het zijn uitspraken gedaan door een speler die net de derby heeft verloren. Het ging te ver. De controverse werd gestart door eerdere uitspraken van de speler van AS Roma, maar laten we het niet opblazen. Wij erkennen de fout.”

Update 5 december 19.48 uur - Lulic bindt in na racistische opmerking en vreest megaschorsing

Senad Lulic heeft alsnog zijn excuses aangeboden voor zijn vernederende opmerkingen richting AS Roma-verdediger Antonio Rüdiger. De mandekker van Lazio zei na de onderlinge stadsderby (0-2 nederlaag) dat Rüdiger twee jaar geleden nog gordels en sokken verkocht in Stuttgart en dus een straatverkoper was. Aanvankelijk weigerde hij zijn uitspraken terug te nemen, maar dat doet Lulic nu wel. "Met een helder hoofd besef ik dat ik provocerend reageerde op een provocatie. Ik kom uit een land dat bekend is met etnische drama's. Het spijt me dat ik mezelf ongelukkig heb uitgedrukt." Een federale aanklager heeft een onderzoek geopend naar het incident, waardoor een lange schorsing tot de mogelijkheden behoort. De Italiaanse media houden rekening met maximaal tien wedstrijden.

Update 22 december 19.42 uur - Schade valt mee voor Lulic na racistische opmerking

De tuchtcommissie van de Italiaanse voetbalbond heeft Senad Lulic een schorsing van twintig dagen opgelegd voor zijn racistische opmerking richting AS Roma-verdediger Antonio Rüdiger. Doordat de schorsing grotendeels samenvalt met de winterstop hoeft Lulic alleen het competitieduel met Crotone van 8 januari te missen. Bovendien moet hij een boete van 10.000 euro betalen. De Bosniër zei dat Rüdiger twee jaar geleden nog gordels en sokken verkocht in Stuttgart en dus een straatverkoper was. Hij bood zijn excuses aan voor de opmerking.