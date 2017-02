Update: Neymar moet alsnog voor de rechter verschijnen

De aanklager van het Openbaar Ministerie van Spanje heeft een gevangenisstraf van twee jaar én een boete van tien miljoen euro voor Neymar geëist. Bij de transfer van de aanvaller naar Barcelona zou er belastingfraude zijn gepleegd.

Barcelona betaalde naar eigen zeggen 17,1 miljoen euro voor Neymar en de investeringsgroep DIS Esporte ontving 6,8 miljoen van dat bedrag. Dit bedrijf van de supermarktmiljardair Delcir Sonda beheerde immers veertig procent van de eigendomsrechten van Neymar. DIS claimde echter nog zo'n zestien miljoen te moeten krijgen, omdat de werkelijke transfersom veel hoger zou hebben gelegen dan Barcelona beweerde.

De lezing van Barcelona was dus dat men 17,1 miljoen had betaald, maar later bleek dat de club nog veertig miljoen had overgemaakt naar een bedrijf (N&N) dat op de naam stond van de ouders van Neymar. Daarmee zou het transferbedrag niet 17,1, maar 57,1 miljoen bedragen. Dat betekende volgens DIS dat zijn investeerders recht hadden op nog eens minstens zestien miljoen en maximaal achttien miljoen. Omdat Barcelona het verschil van veertig miljoen als een ‘schadevergoeding’ uitlegde en dus niet als onderdeel van de transferkosten bestempelde, gingen de extra miljoenen aan de neuzen van DIS voorbij.

DIS claimt dat Barcelona de transfersom expres ‘laag’ heeft gehouden om zo minder belasting af te hoeven dragen en DIS minder te hoeven betalen. DIS wil dat de transfer met een bedrag van 57,1 miljoen de boeken ingaat. Aanklager José Perals lijkt aan de kant te staan van DIS, want hij heeft dus een celstraf geëist voor Neymar. De Braziliaan hoeft er overigens niet voor te vrezen dat hij de bak indraait, want celstraffen tot twee jaar mogen volgens de Spaanse wet als een proeftijd in vrijheid worden doorgebracht.

Onder meer de krant Mundo Deportivo meldt dat de aanklager ook een celstraf van vijf jaar voor voormalig voorzitter Sandro Rosell heeft geëist en als het aan Perals ligt, betalen Barcelona en Santos nog eens een boete van respectievelijk 8,4 en 7,0 miljoen euro. De ouders van Neymar, die met hun bedrijf N&N dus een som van veertig miljoen zouden hebben ontvangen, zijn eveneens op de vingers getikt. Tegen de vader en moeder zijn celstraffen geëist van respectievelijk twee en één jaar en bovendien moeten zij, als het aan de aanklager ligt, een boete betalen van in totaal 21,4 miljoen.

Het beroep van Neymar bij het hooggerechtshof heeft niets uitgehaald. Hij zal zich definitief moeten verantwoorden voor de rechter, zo oordeelde een speciaal gerechtshof maandag. "Santos, FC Barcelona, Neymar, zijn moeder en het familiebedrijf N&N hebben allen de beroepszaken om de aanklachten te laten vallen verloren'', leest de verklaring van het gerechtshof. Tegen deze uitspraak is geen beroep mogelijk.