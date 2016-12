Update: ‘NEC benadert vraagprijs van 8,2 miljoen euro met tweede bod’

NEC gaat nog dit jaar een nieuw bod doen op stadion De Goffert. In 2003 verkeerde NEC in acute geldnood en destijds werd het stadion voor twaalf miljoen euro verkocht aan de gemeente Nijmegen. De huur bedraagt 700.000 euro per jaar en de club probeert het stadion al enige tijd terug te kopen.

“Het is voor NEC pure noodzaak dat we het stadion weer in bezit krijgen. We gaan binnen afzienbare tijd met de wethouder om de tafel om een voorstel te doen”, legt algemeen directeur Bart van Ingen uit aan het Algemeen Dagblad.

Naast de kosten voor de huur moet er groot onderhoud plaatsvinden. “Die kosten zijn inmiddels opgelopen tot een bedrag van tussen de 2,5 en 3 miljoen en komen dus bovenop de exploitatiekosten. Het stadion kost ons veel te veel geld”, vertelt Van Ingen.

NEC heeft volgens De Gelderlander een nieuw bod gedaan op stadion De Goffert. Het bod wordt bevestigd door wethouder Renske Helmer van Sport en gaat volgens ingewijden 'richting de vraagprijs van 8,2 miljoen euro', meldt de krant. Vorig jaar werd een eerste bod van zes miljoen uitgebracht. De gemeente Nijmegen, die het stadion in 2003 overnam van NEC voor twaalf miljoen, hanteert 8,2 miljoen als strikte eis omdat er 'anders sprake zou kunnen zijn van ongeoorloofde staatssteun'.