Update: Vitesse onderhandelt over transfer van linksachter

FC Tokyo heeft zich volgens Nikkan Sports officieel bij Vitesse gemeld om Kosuke Ota voor één seizoen te huren en technisch directeur Mohammed Allach bevestigt de belangstelling vanuit Japan. Hij wil echter niet meewerken.

“Tokyo heeft zich bij ons gemeld, maar voorlopig gaan we nergens op in. Kosuke maakt deel uit van onze selectie en moet proberen speeltijd af te dwingen”, aldus Allach in een interview met De Gelderlander. De 29-jarige Ota, zevenvoudig international, kwam dit seizoen zeven keer in actie voor Vitesse.

De linkspoot is uit de basiself verdreven door Arnold Kruiswijk, maar geldt nog wel als de back-up voor de Nederlander. Ota maakte in januari de overstap van Tokyo naar Vitesse en heeft in de GelreDome nog een contract tot medio 2020.

Update 3 januari 11.10 uur - Vitesse onderhandelt over transfer van linksachter

Kosuke Ota heeft zijn laatste wedstrijd voor Vitesse mogelijk gespeeld. De Gelderlander meldt namelijk dat de club uit Arnhem in onderhandeling is met FC Tokyo. De 29-jarige linksachter komt niet meer in de plannen van trainer Henk Fraser voor en mag vertrekken. Spits Abiola Dauda mag eveneens weg en geniet interesse uit Qatar en Zweden.