Update: Man City maakt komst aankoop van 32 miljoen euro wereldkundig

Manchester City beschikt vanaf januari over de Braziliaanse aanvaller Gabriel Jesus. Afgelopen zomer bereikte de club al een akkoord met Palmeiras over de transfersom van 32 miljoen euro, maar de talentvolle aanvaller maakt eerst het seizoen af in zijn geboorteland alvorens hij de oversteek maakt naar Engeland. Josep Guardiola kan niet wachten op zijn komst.

Mede dankzij elf doelpunten in 22 competitiewedstrijden gaat Palmeiras aan kop in de Braziliaanse Serie A. "We hebben afgelopen zomer besloten hem te kopen en daar zijn we heel blij mee", zegt Guardiola in de Engelse media. "Deze jongen is negentien jaar oud en is nu al de spits van Brazilië, dat betekent heel veel."

Jesus stond in de belangstelling van vele Europese topclubs. Een telefoontje van Guardiola overtuigde de aanvaller voor City te kiezen. "Ik ben ervan overtuigd dat hij ons vooruit gaat helpen, niet alleen dit seizoen, maar zeker ook in de toekomst van deze club. Fernandinho en Fernando zullen hem samen met andere Brazilianen hier opvangen en zorgen dat hij zich snel kan aanpassen. We kijken uit naar zijn komst", aldus Guardiola.

Update donderdag 19 januari 2017 10.23 uur – Man City maakt komst aankoop van 32 miljoen euro wereldkundig

Manchester City heeft de komst van de negentienjarige Braziliaanse aanvaller Gabriel Jesus wereldkundig gemaakt. De deal met Palmeiras was al langer in kannen en kruiken, maar donderdag heeft de talentvolle speler zijn handtekening gezet onder zijn verbintenis in Manchester. Komend weekend kan de zesde aankoop van Josep Guardiola zijn debuut maken tegen Tottenham Hotspur. De Braziliaan gaat spelen met rugnummer 33. “Ik wil hier prijzen winnen, dat is Manchester City gewend", aldus Gabriel Jesus.

DONE DEAL! Gabriel Jesus is officieel speler van Manchester City. De Braziliaanse aanvaller komt over van Palmeiras en gaat spelen met rugnummer 33. Zaterdag kan hij debuteren tegen Tottenham Hotspur! #mcfc #manchestercity #gabrieljesus #transfer A photo posted by Voetbalzone (@instavoetbalzone) on Jan 19, 2017 at 1:28am PST