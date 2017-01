Update: Piazón verlengt huurperiode en maakt seizoen af bij stadsgenoot

Lucas Piazón verlaat Chelsea opnieuw. De club uit Londen laat woensdagavond laat weten dat de middenvelder op huurbasis naar stadsgenoot Fulham verkast. De 22-jarige Braziliaan zal tot 15 januari voor the Cottagers uitkomen.

Piazón maakte in 2011 de overstap van Sao Paulo naar Chelsea. De spelmaker maakte minuten voor de Londense reserves en won in zijn eerste seizoen meteen de FA Youth Cup. In september 2012 maakte de Braziliaan zijn debuut in de hoofdmacht. Hij kwam niet verder dan drie duels: in januari vertrok hij voor een half jaar op huurbasis naar Málaga.

Piazón werd in de zomer van 2013 aan Vitesse uitgeleend en kwam tot 11 goals in 31 officiële duels. Eintracht Frankfurt was zijn tijdelijke werkgever in 2014/15 en vorig seizoen werd hij ondergebracht bij Reading. Fulham staat momenteel tweede in de Championship, met elf punten uit vijf duels.

Update 17 januari 22.43 uur - Piazón verlengt huurperiode en maakt seizoen af bij stadsgenoot

Lucas Piazón maakt het seizoen af bij Fulham. Chelsea besloot de linksbuiten in eerste instantie tot 15 januari bij the Cottagers te stallen, maar hebben de huurperiode nu verlengd. De Braziliaan kwam in de eerste seizoenshelft tot drie doelpunten en één assist in vijftien wedstrijden in de Championship.