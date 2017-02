Update: Trabzonspor stuurt ex-Ajacied al na half jaar terug naar FC Porto

Hyun-Jun Suk lijkt deze zomer weg te gaan bij FC Porto. De Portugese topclub haalde de aanvaller pas in januari van dit jaar binnen, nadat hij veel indruk maakte bij Vitória Setúbal. Suk kreeg niet veel kansen bij os Dragões en vertrekt nu waarschijnlijk gauw naar Turkije. Trabzonspor wil Suk graag overnemen van de Liga NOS-club.

De 25-jarige Suk is daarmee toe aan zijn achtste club. Hij kwam ooit binnen bij Ajax, nadat hij had gevraagd mee te mogen trainen. Het verblijf in Amsterdam werd wel een mooi verhaal, maar geen groot succes. FC Groningen nam de Koreaan uiteindelijk over en gebruikte hem vooral als supersub, maar na anderhalf jaar liet men Suk naar Marítimo in Portugal gaan.

Na een kort uitstapje naar Al-Ahli in Saudi-Arabië keerde Suk terug naar de Portugese velden en tekende hij bij Nacional. Opnieuw duurde het avontuur maar kort en Suk verkaste naar Vitória. Daar viel hij in positieve zin op met 13 doelpunten in 33 wedstrijden en dus trok FC Porto hem aan. De technische leiding is echter van mening dat Suk niet goed genoeg is en zodoende wordt hij verkocht aan Trabzonspor.

Naar verwachting maken de Turken de komst van Suk nog vóór de start van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro officieel. Suk is opgeroepen voor het landentoernooi in Brazilië en de eerste wedstrijd van Zuid-Korea staat gepland voor 4 augustus.

Update 31 juli 17.05 uur - Trabzonspor bevestigt onderhandelingen over cultheld Suk

De geruchten over de belangstelling van Trabzonspor voor Hyun-Jun Suk zijn juist; de Turkse club wil zich inderdaad graag versterken met de voormalig aanvaller van Ajax en FC Groningen. Trabzonspor maakt zondag via de officiële kanalen bekend dat de onderhandelingen met FC Porto zijn gestart.

Update 11 augustus 17.26 uur - Trabzonspor betaalt één miljoen euro voor huur van Suk

Hyun-Jun Suk is officieel speler van Trabzonspor. De Storm van de Zwarte Zee maakt bekend dat de onderhandelingen met FC Porto zijn afgerond en dat de 25-jarige aanvaller voor één seizoen wordt gehuurd. Trabzonspor betaalt één miljoen euro aan Porto en Suk gaat zelf 750.000 euro verdienen in Turkije.

Update 1 februari 10.14 uur - Trabzonspor stuurt ex-Ajacied al na half jaar terug naar FC Porto

Na een half jaar heeft Trabzonspor de huurperiode van Hyun-Jun Suk al beëindigd. De Zuid-Koreaan was door FC Porto tot het einde van het seizoen verhuurd aan de Turkse club. In de laatste negen wedstrijden kwam de voormalig speler van Ajax en FC Groningen niet meer in actie voor Trabzonspor. Suk kwam tot zeventien wedstrijden in Turkije, waarin hij één keer scoorde.