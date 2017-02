Update: Gevallen secretaris-generaal FIFA vecht schorsing aan bij CAS

De ethische commissie van de wereldvoetbalbond FIFA heeft de schorsing van secretaris-generaal Jérôme Valcke met 45 dagen verlengd. In oktober werd de Fransman al voor negentig dagen geschorst. Er hangt hem nog een veel langere schorsing boven het hoofd.

De ethische commissie van de FIFA stelt namelijk een schorsing van negen jaar voor, alsmede een boete van omgerekend 92.000 euro, zo laat de bond weten via de officiële kanalen. Kopstukken als Joseph Blatter en Michel Platini kregen eerder een schorsing van acht jaar voorgesteld.

Valcke zou betrokken geweest zijn bij illegale handel in kaarten voor de wedstrijden van het WK van 2014 in Brazilië. Eerder werd hij beschuldigd van het betalen van tien miljoen euro smeergeld rond het WK van 2010 in Zuid-Afrika.

Update 13 januari 10.42 uur - FIFA ontslaat secretaris-generaal met onmiddellijke ingang

Jérôme Valcke werd al voor eerst 90 en vervolgens nog eens 45 dagen geschorst door de FIFA, maar het boek is nu definitief dicht voor de Fransman: de secretaris-generaal is met onmiddellijke ingang ontslagen, laat de wereldvoetbalbond woensdag weten via de officiële website. De taken van Valcke zullen worden overgenomen door Markus Kattner, die de honneurs reeds waarnam bij de FIFA.

Update 28 februari 15.50 uur - Gevallen secretaris-generaal FIFA vecht schorsing aan bij CAS

Jérôme Valcke gaat zijn schorsing van tien jaar via het internationaal sporttribunaal CAS aanvechten. Afgelopen zomer werd de uitsluiting van de voormalig secretaris-generaal van de FIFA teruggebracht van twaalf naar tien jaar, maar hij hoopt nu via het CAS nog meer van zijn straf af te krijgen.

In eerste instantie mocht Valcke twaalf jaar geen functie binnen het voetbal vervullen, maar die straf werd met twee jaar teruggebracht. De voormalig secretaris-generaal van de FIFA werd geschorst vanwege de verkoop van kaarten voor het WK, het sjoemelen met reiskostenvergoeding en het bewust verkopen van televisierechten onder de marktwaarde. Daarnaast zou hij geprobeerd hebben om bewijsmateriaal te vernietigen. Valcke was de rechterhand van Joseph Blatter, maar heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Het CAS heeft nog niet bekend gemaakt wanneer het beroep dient.